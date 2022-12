On December 12, 2022, the Vernon Varsity Girl Basketball team lost their home game against Walton Varsity Girl Basketball team by the score 47-26.

Scoring for Walton: K. Glen 9, K. Freeman 5, M. Boyd 6, S. Parker 9, K. Ruffin 4, A. Laird 4, M. Perez 2, R. Sweat 4, A. Locke 2.

Scoring for Vernon: M. Johnson 14, A. Sheffield 3, M. Robbins 2, K. Campbell 3, A. Terrell 4.