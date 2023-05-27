Vernon High School Senior Awards

On may 23, 2023 ,Vernon High School held their Senior Awards,
Pledge of Allegiance
Welcome
Summa Cum Laude …..
Magna Cum Laude…..
Good Citizenship Award…. Kinberly Works
Kiwanis Scholarship….. Brittney Albritton
Chipola College…… Mason Brock
Perry & Young Scholarship…… Mason Brock
Florida Panhandle Technical College…… Conner Morris, Keagan Rowe, Gracie
Clark, Lacey Morgan, David Goodson, David Zurawski, Jeremiah Clark
Take Stock in Children……. Kirston Brown, Lily Lamarre, Lila Davenport,
Angelina Chavez, Danielle Chavez
Chartwell’s Scholarship…… Lacey Morgan, Kim Works
Washington County Chamber Award….. Christipher Golden
Earl Sellers Award…. Caitlyn Allen, Ryan Hagan
Darin Walls Lion Club Memorial Scholarship……. Mason Brock
Laura 0. Brewer Memorial Scholarship…… Brittney Albritton
Wausau Development Club Scholarship….. Brittney Albritton
WCEA Scholarship…… Mason Brock
Chipley’s Woman’s Club…… Brittney Albritton
Military Recognition/JROTC Awards….. Caitlyn Allen, Nai’yana Peterson,
Lacey Morgan, Jude Jager, Jacob Wilson, Elija’ Staley
Industry Certification Awards….. Business; Derrick Buckbee, Carly Daniels, David
Goodson, Courtney Jackson, Lily Lamarre, Lacey Morgan, Cayden Nevans, Erica Lasley
Adobe Visual: Markia Angrove, Trinity Cooke, Fancy Somerset, Daniella Chavez Adobe Video: Issac Lyon, Angelina Chavez
Entrepreneurship & Small Business: Markia Angove, Kaley Hunt, Courtney Jackson, Sammie Shefield, Isabella Randazzo, Dakota Justice, Jude Jagers, Michael Seal, Zy’Erica Hall,Aramis Lindsey, Ashtan Padgett, Brayden Bowen
Band Awards….. Kirstyn Brown, Mason Brock, Patrick Gilmore, David Zirawski,
Leonard Berstein, Sydney Spooner
BETA & AYID Awards ……
Priscilla Brown Award….. Erica Lasley
Les Jolie Dames Civic Club……. Brittney Albritton
Deborah McClain Memorial Scholarship…… Brittney Albritton
Raise Tutoring Awards…. Asiah Terrell, Lila Davenport
Gulf Coast State College Foundation…… Brittney Albritton
L. Hudgins Family Foundation Scholarship…… Brittney Albritton, Robert Rowe
Republican Party of Washington County……. Brittney Albritton
Mr. and Miss VHS/ Hall of Fame… Ryan Hagan, Gracie Rutherford
Horatio Alger National Scholar….. Caitlyn Allen
Bright Futures….. Mason Brock, Caitlyn Allen, Teona, Kirstyn Brown, Angelina Chavez,
Daniella Chavez
Marianna Alumnae Chapter of Delta Sigma Theta Sorority ….. Brittney Albritton