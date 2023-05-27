Vernon High School Senior Awards

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On may 23, 2023 ,Vernon High School held their Senior Awards,

Pledge of Allegiance

Welcome

Summa Cum Laude …..

Magna Cum Laude…..

Good Citizenship Award…. Kinberly Works

Kiwanis Scholarship….. Brittney Albritton

Chipola College…… Mason Brock

Perry & Young Scholarship…… Mason Brock

Florida Panhandle Technical College…… Conner Morris, Keagan Rowe, Gracie

Clark, Lacey Morgan, David Goodson, David Zurawski, Jeremiah Clark

Take Stock in Children……. Kirston Brown, Lily Lamarre, Lila Davenport,

Angelina Chavez, Danielle Chavez

Chartwell’s Scholarship…… Lacey Morgan, Kim Works

Washington County Chamber Award….. Christipher Golden

Earl Sellers Award…. Caitlyn Allen, Ryan Hagan

Darin Walls Lion Club Memorial Scholarship……. Mason Brock

Laura 0. Brewer Memorial Scholarship…… Brittney Albritton

Wausau Development Club Scholarship….. Brittney Albritton

WCEA Scholarship…… Mason Brock

Chipley’s Woman’s Club…… Brittney Albritton

Military Recognition/JROTC Awards….. Caitlyn Allen, Nai’yana Peterson,

Lacey Morgan, Jude Jager, Jacob Wilson, Elija’ Staley

Industry Certification Awards….. Business; Derrick Buckbee, Carly Daniels, David

Goodson, Courtney Jackson, Lily Lamarre, Lacey Morgan, Cayden Nevans, Erica Lasley

Adobe Visual: Markia Angrove, Trinity Cooke, Fancy Somerset, Daniella Chavez Adobe Video: Issac Lyon, Angelina Chavez

Entrepreneurship & Small Business: Markia Angove, Kaley Hunt, Courtney Jackson, Sammie Shefield, Isabella Randazzo, Dakota Justice, Jude Jagers, Michael Seal, Zy’Erica Hall,Aramis Lindsey, Ashtan Padgett, Brayden Bowen

Band Awards….. Kirstyn Brown, Mason Brock, Patrick Gilmore, David Zirawski,

Leonard Berstein, Sydney Spooner

BETA & AYID Awards ……

Priscilla Brown Award….. Erica Lasley

Les Jolie Dames Civic Club……. Brittney Albritton

Deborah McClain Memorial Scholarship…… Brittney Albritton

Raise Tutoring Awards…. Asiah Terrell, Lila Davenport

Gulf Coast State College Foundation…… Brittney Albritton

L. Hudgins Family Foundation Scholarship…… Brittney Albritton, Robert Rowe

Republican Party of Washington County……. Brittney Albritton

Mr. and Miss VHS/ Hall of Fame… Ryan Hagan, Gracie Rutherford

Horatio Alger National Scholar….. Caitlyn Allen

Bright Futures….. Mason Brock, Caitlyn Allen, Teona, Kirstyn Brown, Angelina Chavez,

Daniella Chavez

Marianna Alumnae Chapter of Delta Sigma Theta Sorority ….. Brittney Albritton

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