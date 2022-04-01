Roulhac Middle School- AB Honor Roll

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|6th Grade
|7th Grade
|8th Grade
|Samuel Aase
|Kinslee Adams
|Alex Bellamy
|Brody Brown
|Kaylyn Armstrong
|Joscelyn Bernier
|Ja’Quan Brown
|David Aronhalt
|Yazmine Boston
|Messiah Brown
|Sarah Bell
|Barrett Chamberlain
|Olivia Brown
|Savannah Broxton
|Coy Clark
|Za’Ryah Brown
|Jace Clenney
|Chelsea Corbin
|Jordyn Bryant
|Leighton Collins
|Caleb Culbreth
|Zachariah Calloway
|Sydney Corbin
|Kamryn Cumbie
|Ian Collins
|Kellyn Corbitt
|Grady Dellwo
|Cooper Cook
|Glenn Crosby
|Jayla Ewing
|Laurel Cook
|Lucas Drummond
|Zane Faircloth
|Xaiden Davis
|Drayden Ewing
|Ta’quavis Gray
|Jackson Dietrich
|Maurion Henderson
|Zy’koria Guster
|Carlie Duren
|Elijah James
|Addison Hayes
|Kenna Ellis
|Mathyis Kelly
|Malik Henderson
|Jessa Ewing
|William Lee
|Sarayah Hogan
|Gabriel Halderson
|Tucker Locke
|Jayden Hysmith
|Nella Harris
|Emily Mayo
|Jade Jackson
|Athena Kuntzman
|Brady Mitchell
|Lexus Judah
|Kaede Laney
|Brianna Morris
|Aubrey Junod
|Abbiageal Marusiak
|Coren Murray
|Alexis Kilpatrick
|Austin Mathis
|Logan O’Neill
|Michael McClure
|Tanisha McDonald
|Marlaina Register
|Bryce Paris
|Warren McSwain
|Rylee Richards
|Jonathan Patton
|Serayah O’Neal
|Addison Richter
|Sienna Redmon
|Stevean Odom
|Allison Riviere
|Cheyenne Richter
|Chloe Phipps
|Kayla Roy
|Rebekah Ross
|Payton Prough
|Jeremiah Seaman
|John Schmitz
|Madison Purecka
|Layla Showalter
|Makayla Singleton
|Tatum Register
|Chase Sims
|Nash Stalmach
|Zane Rightenburg
|Caleb Singletary
|Hadley Stewart
|Charles Rogers
|Ethan Smith
|Azaria Toms
|Reese Russ
|Sydney Staggs
|Marissa Valerio
|Takiya Sims
|Ava Stewart
|Jaylin Washington
|Logan Smith
|Sierra Strickland
|Addison Wilkes
|Sarika Sultana
|Weston Thomas
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|Katelyn Syfrett
|Abigail Thompson
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|Lilith Tagert
|Chandler Thornton
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|Kaylie Turner
|William Veall
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|Marcela Valencia
|Adrienne Webber
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|Lyrik Watson
|Ethan Williamson
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|Jackson Watts
|Jemma Wright
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|Kinley Wilkes
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|Brystol Williams
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|Austin Wilson
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|Brylan Wilson
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|Jamieson Wood
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|Trent Worthington
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