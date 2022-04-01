Roulhac Middle School- AB Honor Roll

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6th Grade 7th Grade 8th Grade
Samuel Aase Kinslee Adams Alex Bellamy
Brody Brown Kaylyn Armstrong Joscelyn Bernier
Ja’Quan Brown David Aronhalt Yazmine Boston
Messiah Brown Sarah Bell Barrett Chamberlain
Olivia Brown Savannah Broxton Coy Clark
Za’Ryah Brown Jace Clenney Chelsea Corbin
Jordyn Bryant Leighton Collins Caleb Culbreth
Zachariah Calloway Sydney Corbin Kamryn Cumbie
Ian Collins Kellyn Corbitt Grady Dellwo
Cooper Cook Glenn Crosby Jayla Ewing
Laurel Cook Lucas Drummond Zane Faircloth
Xaiden Davis Drayden Ewing Ta’quavis Gray
Jackson Dietrich Maurion Henderson Zy’koria Guster
Carlie Duren Elijah James Addison Hayes
Kenna Ellis Mathyis Kelly Malik Henderson
Jessa Ewing William Lee Sarayah Hogan
Gabriel Halderson Tucker Locke Jayden Hysmith
Nella Harris Emily Mayo Jade Jackson
Athena Kuntzman Brady Mitchell Lexus Judah
Kaede Laney Brianna Morris Aubrey Junod
Abbiageal Marusiak Coren Murray Alexis Kilpatrick
Austin Mathis Logan O’Neill Michael McClure
Tanisha McDonald Marlaina Register Bryce Paris
Warren McSwain Rylee Richards Jonathan Patton
Serayah O’Neal Addison Richter Sienna Redmon
Stevean Odom Allison Riviere Cheyenne Richter
Chloe Phipps Kayla Roy Rebekah Ross
Payton Prough Jeremiah Seaman John Schmitz
Madison Purecka Layla Showalter Makayla Singleton
Tatum Register Chase Sims Nash Stalmach
Zane Rightenburg Caleb Singletary Hadley Stewart
Charles Rogers Ethan Smith Azaria Toms
Reese Russ Sydney Staggs Marissa Valerio
Takiya Sims Ava Stewart Jaylin Washington
Logan Smith Sierra Strickland Addison Wilkes
Sarika Sultana Weston Thomas
Katelyn Syfrett Abigail Thompson
Lilith Tagert Chandler Thornton
Kaylie Turner William Veall
Marcela Valencia Adrienne Webber
Lyrik Watson Ethan Williamson
Jackson Watts Jemma Wright
Kinley Wilkes
Brystol Williams
Austin Wilson
Brylan Wilson
Jamieson Wood
Trent Worthington

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