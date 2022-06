DAVID MICHAEL CARTER

59 YOA, BIRTHDATE: 04/16/1963

6′ TALL 207 LBS, BALD, GRAY BEARD

LAST SEEN WEARING BLUE JEANS, LIGHT BLUE BUTTON UP SHIRT, BROWN BOOTS

LEFT HOME (1786 RODEWOOD DR., CHIPLEY, FL) AT APPROX. 12:30PM ON 6/8/2022

DRIVING 2004 MAROON F-150

IF ANYONE HAS ANY INFORMATION ON THE WHERABOUTS OF DAVID MICHAEL CARTER PLEASE CONTACT THE WASHINGTON COUNTY SHERIFFF’S OFFICE AT: 850-638-TIPS(8477) OR 850-638-6111.