Chipley High School Senior Awards

Chipley High School Culinary Senior Recognitions

Sydney Black, Laci Blizzard, Shelby Brock, Jaden Brown, Khaled Brown, Gregory Capello, NiKyah Collins, Carlie Cooper, Isaiah Eden, Kyndle Finch, Christopher Gardenier, Noah Hall, Kamiya Harris, Andrew Hubbs, Ava Johns, McKenie Locke, Ali Maddox, Jaren Manuel, Da’ quan McCovery, Whitney Pask, Ariel Patton, Madi Peel, Jadeyn Popp, Kendall Riley, Emma Riviere, Alitzel Sapp, Mikayla Seaborn, Megan Shipes, Ashton Spedale, Lilly Stephens, Sophie Thomas-Whitaker, Cody Toole, Unique Watford, Jaydan Watt, Caleb Williams Four Year Program Completers with two Certifications – Jayden Watt, Jaden Brown

Sandra Solger