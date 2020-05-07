KMS kindergarten graduation pictures Posted onMay 7, 2020May 7, 2020AuthoreditorLeave a comment Kate Smith Elementary School announces the following kindergarten graduates. A’MYA LOTTAALIYAH BUSHABIGAIL BEASLEYABIGAIL RILEYADDYSON HARDRICKADRIANNA NEWSOMEAH’MARI MARTINALASIA RUSSALEC POUALENA STEELEALEXANDER RODRIGUEZALEXIAH GARDNERALEXIS LUNSFORDALYSSA WEBBAMORI BAKERANASTASIA FLETCHERANNALIESE SULLIVANANNISTON MARTINANNISTON YOUNGANSLEE DUNCANARCHER RUSTINARIANNAH MANGAN RICKSASHLYNN COOPERATHENA PATEAUBREE BISHAUBREY KENTAUSTAN MARTINAVA BLOUNTAVA CARROLLAVA WHITEAVAYAH BENJAMINAYDIEN OUTLERBAILEY DAYBEAU WILSONBELLA ALLENBENJAMIN WAITSBENTLEY ODOMBLAKELY BUSHBRANTON SMITHBRENDON NEWMANBRYNLEE SMITHBRYSON GONZALEZBRYSON HOWELLCADENCE WEDDERBURNCALEB CASTELLSCALEB GARNERCAMDEN HODGECARSON WHITAKERCHALOP FLOYDCHARLOTTE HANDCOLLIN MCSWAINCONNER NARANJOCONNOR MCCLAINCOREY HANNERDAVID COUNCILDELLA O’BRIENDEREK PITTSDYLAN NUNNELEEDYLAN RHODESDYLAN WHITEEAN PEELEASTON WALTERSEDWARD TRANQUILLEELIZABETH STORYELLA FISHERELODIE ZIMMEREMERY SCOTTEMILY KIRKLANDEMILY SKIPPEREMMA CROSBYEVAN BROGDONEVERLEIGH CONNELLEZEKIAH GRIMESGABRIEL MITCHELLGABRIELLE ADAMSGRACELYNN FOXWORTHHAYES HAMMONDHAYLIN OWENSHEIDI PUMPHREYHUNTER COLONNAISLA LANEYJACE BROWNJACOB DE BOUTJACOURI JACKSONJAMISON GARNERJASE GLAWSONJASPER SOKOLJAYCE BREWERJAYCE HARTZOGJAYDA ROBINSONJAYDEN HOWARDJOHN BRUNERJONATHAN ADAMSJORDAN PRYORJOSE TORRESJYLAH WHITEKAIDEN BONAMEKARSTYN CULBRETHKAYLEIGH LONGOKIAN COOPERKIPTYN PETTISKRISHAWN PRICEKY’LEIGHA MEANSKYETT CHAITHAWEEPKYLEE HALLLEVI MOORELEXI HILLLIAM HARDENLILLIANNE MARTINLILLY DRUMMONDLILY BARTLETTLILYANA GROURKELUCAS LUTTRELLLUKE PATRICKLYLA SADDLEMIREMADALYN DAVIDSONMADDOX GRANTHAMMADELYN GOINESMADELYNN GRANTHAMMADISYN BRAXTONMARABELLA CONWAYMARQUIS LEEMARSHALL JAMESMASON BATSONMICAH HENDERSONMICHAEL BYRAMMICHAEL CAMPBELLMY’RIANA DUNCOMBENATALIA MAGESTRONATHANIEL DEESESNIAYOMI TULLNOAH HENLINENOLAN TRAMMELLOD JOINERPAISLEE BAILEYPAITYN GUSHLAWPEYTON SKIPPERPRESLEY JONESPRESTON HIGGINSRILEY KENNEDYRODRIGO MALDONADOROWAN MCDANIELS’DRAUN GOURDINESADIE POOLESAIGE BOSTONSAIGE DOZIERSERENITY GIBSONSHELTON EDWARDSSILAS CORBINSKYI’LAR HARDRICKSKYLAR BRININGERSOPHIA BASNAWSTELLA RILEYTANIYA REYNOLDSVERONICA RILEYVINCENT LONGOWILLIAM MEREDITHWYATT MCNEWWYNTER WILLIAMSXAVIER MISNERZACHARYIAS SASHNERZAYDEN SOLESZAYDIN MALOCHZOEY NELSONZOOEY MCCRARY Not Pictured: Silas Baxley, A’Mariah Bowden, Ella Moore, Brittney Pridgen, Caden Thames, Colton Thames, Henry Todd