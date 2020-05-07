KMS kindergarten graduation pictures

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Kate Smith Elementary School announces the following kindergarten graduates.

Not Pictured: Silas Baxley, A’Mariah Bowden, Ella Moore, Brittney Pridgen, Caden Thames, Colton Thames, Henry Todd

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