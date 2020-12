Gaytan obit

Jose Antonio Alcala Gaytan, 70, of Marianna died Sunday, December 13, 2020 at Jackson Hospital.

A native of Ramos Arizpe Coahuila, Mexico. Mr. Alcala had resided in Jackson County for the past 8 years where he moved after he retired.

He was preceded in death by his brother, Faustino and his parents; Magdaleno and Maria del Pilar Gaytan.

Survivors include his wife, Maria (Cuca) Alcala of Marianna; two daughters, Dacia of Marianna, FL and Brenda of Colorado; two sons, Cesar of New Mexico, and Hiram of California; four sisters, Maria, Maria Elena, Dolores and Guadalupe; two brothers, Rodolfo, and Eduardo Alcala; six granddaughters, Karen, Jennifer, Arlene, and Fernanda Alcala, Melissa, Kayra Muñoz; two grandsons, Jose Carlos and Alex Rodriguez; and one great-granddaughter, Emily Teran Alcala.

Memorial service will be 2 PM Wednesday, December 16th, 2020 at Rivertown Community Church (RCC) with James & Sikes Funeral Home Maddox Chapel in charge of arrangements.

José Antonio Alcalá Gaytan, de 70 años, de Marianna murió el domingo 13 de diciembre del 2020 en el Hospital Jackson.

Originario de Ramos Arizpe Coahuila. El Sr. Alcalá había residido en el condado de Jackson durante los últimos 8 años, donde se mudó después de jubilarse.

Le precedieron en la muerte su hermano Faustino y sus padres; Magdaleno y Maria del Pilar Gaytan.

Los sobrevivientes incluyen a su esposa, María (Cuca) Alcalá de Mariana; dos hijas; Dacia de Marianna y Brenda de CO; dos hijos; Cesar de NM e Hiram de CA; cuatro hermanas; María, María Elena, Dolores y Guadalupe; dos hermanos; Rodolfo y Eduardo Alcalá; seis nietas; Karen, Jennifer, Arlene y Fernanda Alcala, Melissa y Kayra Muñoz; dos nietos; José Carlos y Alex Rodríguez; y una bisnieta; Emily Teran Alcala.

El servicio funeral será a las 2 pm el miércoles 16 de diciembre de 2020 en Rivertown Community Church (RCC) con James and Sikes Funeral Home Maddox Chapel a cargo de los arreglos.