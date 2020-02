Fifteen candidates recently completed the Basic Corrections Academy at Chipola College. Graduates are, from left: (front) Chelsea S. Hall, Domonique J. Graham, Shamyera M. Goldsmith, Antenequa L. Doughty, Jackson C. Chandler, Jamel D. Batchelor, Wallace B. Barber (back) Kyle D. Vogel, Thomas A. Ne’Terrica, Ronald K. Sorrelle, Shania M. Smith, Sarah E. Smith, Makayla S. Smith, Kaitlin D. Pate and Sheqita S. Hill.