Chipola Class of 2020 honors designations

Chipola President Dr. Sarah Clemmons congratulates members of the Class of 2020 who graduated with honors. The following list is organized by degree type in alphabetical order.

Associate in Arts Degrees

Riley Arunakul – Magna Cum Laude

Brianna Bailey – Honor Student

Holley Bailey – Cum Laude

Mallory Barber – Summa Cum Laude

Carlee Barfield – Honor Student

Marissa Baxter – Magna Cum Laude

Leanna Bell – Honor Student

Mallory Bell – Summa Cum Laude

Breeanna Bennett – Summa Cum Laude

Robert Bennett – Magna Cum Laude

Andrew Bizaillion – Magna Cum Laude

Rebekah Blanchette – Honor Student

Danny Bouton – Cum Laude

Dylan Bragg – Magna Cum Laude

Cassie Brown – Cum Laude

Hannah Brown – Summa Cum Laude

Mary Beth Brown – Summa Cum Laude

Joshua Bruner – Magna Cum Laude

Matthew Bruner – Summa Cum Laude

Richard Brunner – Summa Cum Laude

Donnaluz Bush – Honor Student

Hannah Byram – Summa Cum Laude

Brittany Cade – Honor Student

Jenna Cartwright – Honor Student

Jacob Chabot – Cum Laude

Zachary Chorn – Cum Laude

Selena Cobb-Jaramillo – Cum Laude

Kaci Compton – Magna Cum Laude

Tilly Conrad – Cum Laude

Addie Cook – Magna Cum Laude

Caleb Cooley – Honor Student

Natalie Cornwell – Honor Student

Leisha Craven – Summa Cum Laude

Morgan Dale – Magna Cum Laude

Dak Tung Darbyshire – Cum Laude

Lyndon Davis – Honor Student

Selena Davis – Honor Student

Murphy Doelman – Cum Laude

Shelley Dryden – Honor Student

Madison Ealum – Magna Cum Laude

Jennifer English – Summa Cum Laude

Aliya Everett – Honor Student

Cameron Faircloth – Cum Laude

Kristen Fender – Honor Student

Bailey Fenn – Magna Cum Laude

Victor Fisher – Cum Laude

Alexis Fritz – Cum Laude

James Gainer – Cum Laude

Abante Gardner – Honor Student

Anna Gillis – Summa Cum Laude

Ronak Gocool – Magna Cum Laude

Madelyn Goodson – Honor Student

Sydnee Goodson – Magna Cum Laude

Lanie Hambright – Honor Student

Kennedy Harris – Cum Laude

Mary Haser – Magna Cum Laude

Haley Helms – Cum Laude

Sarah Hewett – Cum Laude

Shauni Hooper – Summa Cum Laude

Duncan Hosford – Summa Cum Laude

Savanah Hougland – Magna Cum Laude

Paisley Howell – Honor Student

Victoria Hunter – Cum Laude

Alyson James – Honor Student

Sydney Jansen – Cum Laude

Devon Jernigan – Summa Cum Laude

Morgan Johnson – Summa Cum Laude

Tamarique Jones – Summa Cum Laude

Caroline King – Honor Student

Kodie King – Magna Cum Laude

Mikayla Lewin – Summa Cum Laude

Jenny Liffick – Cum Laude

Tammie Lijbers – Summa Cum Laude

Derik Lipford – Cum Laude

Zachary Malone – Honor Student

Bradley Manning – Honor Student

Nicholas Marrero – Honor Student

Cassidy McDaniel – Honor Student

Sierra McNeil – Honor Student

Gabrielle Melvin – Summa Cum Laude

Jonah Mercer – Magna Cum Laude

Alexander Monteagudo – Cum Laude

Catherine Monteagudo – Summa Cum Laude

Kyle Morgan – Cum Laude

Amberly Moseley – Magna Cum Laude

Jade Mullinax – Cum Laude

Heather Nelson – Cum Laude

Hannah Newsome – Magna Cum Laude

Madison O’Pry – Honor Student

Kayla Odom – Cum Laude

Sheridan Padgett – Summa Cum Laude

Sydney Ramos – Cum Laude

Arielle Rhodes – Honor Student

Katie Robbirds – Honor Student

Jozsef Rohrbacher – Magna Cum Laude

Corey Rosier – Honor Student

Maggalina Russ – Honor Student

Hannah Sansom – Honor Student

Miranda Sapp – Honor Student

Weston Schrock – Summa Cum Laude

Fawnette Sellers – Cum Laude

ShanaRay Sheffield – Honor Student

Emily Shelby – Honor Student

Amanda Shields – Magna Cum Laude

Alicia Simpson – Honor Student

Natalie Sims – Summa Cum Laude

Valerie Sims – Summa Cum Laude

Caitlyn Smith – Magna Cum Laude

Kirsten Smith – Cum Laude

Sheryl Smith – Magna Cum Laude

Ma’Kaelin Sneads – Cum Laude

Samantha Snell – Magna Cum Laude

Carlos Staley – Magna Cum Laude

Fallon Standland – Honor Student

Heather Stephens – Magna Cum Laude

Victoria Steverson – Honor Student

John Stone – Honor Student

Lila Taylor – Summa Cum Laude

Mackenzie Thompson – Honor Student

Daniel Tillman – Magna Cum Laude

Joshua Tindall – Honor Student

Leah Tucker – Magna Cum Laude

Madison Vallandingham – Cum Laude

Demetreious Walston – Cum Laude

Jacob Weaver – Summa Cum Laude

James Weber – Cum Laude

Autumn Wells – Magna Cum Laude

Olivia Wester – Cum Laude

Sabry White – Cum Laude

Aliyah Wilburn – Magna Cum Laude

Ally Williams – Magna Cum Laude

Mary Williams – Magna Cum Laude

Madeline Wright – Summa Cum Laude

Joshua Wynn – Cum Laude

Michael Wyrick – Honor Student

Mason Young – Summa Cum Laude

Associate in Science Degrees

James Alford – Honor Student

Amber Baxley – Honor Student

Bikim Biyombo – Honor Student

Abigail Bridges – Honor Student

Emily Brown – Cum Laude

Melissa Brown – Cum Laude

Jenna Cartwright – Honor Student

Caroline Dykes – Honor Student

Cheikh Faye – Honor Student

Marsha Furr – Honor Student

Kennedy Harris – Cum Laude

Thomas Hutchison – Honor Student

Melissa Loper – Cum Laude

Loba Lorng – Honor Student

Paul Mathews – Cum Laude

Cheyenne Mayo – Cum Laude

Cameron Moore – Cum Laude

Leticia Omori – Magna Cum Laude

Sarah Ratis – Honor Student

Amy Roberts – Magna Cum Laude

Hannah Sansom – Honor Student

Samantha Snell – Magna Cum Laude

Emily Stone – Honor Student

Bachelor of Science Degrees

Richard Adkison – Honor Student

Amanda Applewhite – Cum Laude

Benjamin Bridges – Honor Student

Chloe Bruner – Cum Laude

Mason Carnley – Cum Laude

Baylee Childs – Honor Student

Timothy Clair – Magna Cum Laude

Bon Clarke – Cum Laude

Steven Clevenger – Honor Student

Joanie Fox – Magna Cum Laude

Brian Gay – Cum Laude

Sarah Hall – Honor Student

Jessica Hallmon – Honor Student

Taylor Harper – Honor Student

Melody Holt – Summa Cum Laude

Madison Kincaid – Magna Cum Laude

Payton Kirkland – Summa Cum Laude

Kacy Lawson – Cum Laude

Taylor McDaniel – Honor Student

Bethany Mixon – Summa Cum Laude

Ryann Moore – Cum Laude

Allison Myers – Magna Cum Laude

Jordan Newman – Honor Student

Latisha Opfermann – Honor Student

Chelsey Pettis – Cum Laude

Wendy Sheffield – Magna Cum Laude

William Singleton – Magna Cum Laude

Savannah Sizemore – Honor Student

MacKenzie Smith – Magna Cum Laude

Denise Spracklen – Magna Cum Laude

Wesley Stephens – Honor Student

Diana Stone – Cum Laude

Thomas Strohecker – Honor Student

Jacob Sumner – Cum Laude

Jessica Thomas – Magna Cum Laude

Cassidy Trammell – Summa Cum Laude

Cierra White – Cum Laude

Eli Whitehead – Honor Student

Garrett Williams – Honor Student

College Credit Certificates

Cameron Hand – Magna Cum Laude

Thomas Hutchison – Honor Student

Paul Mathews – Cum Laude

April McDaniel – Summa Cum Laude

Danny Morehead – Summa Cum Laude

Brett Nofziger – Summa Cum Laude

Cameron Hand – Magna Cum Laude

Jahn Sanchez-Velez – Summa Cum Laude

Workforce Development Certificates

Joshua Baker – With Distinction

Adrien Brown – With Distinction

Davis Bush – With Distinction

Mitchell Chandler – Cum Laude

Jonathan Cloud – With Distinction

Joseph Dunaway – With Distinction

Sarah Giddens – With Distinction

Christopher Harrington – With Distinction

Jasmine Henderson – Summa Cum Laude

Dustin Hostetter – With Distinction

Matthew Ingram – With Distinction

Everett Johnson – With Distinction

Hope McClelland – With Distinction

Angelia McDonald – With Distinction

Liam McDonald – With Distinction

William Miller – With Distinction

Zachary Neel – With Distinction

Larissa Penello – With Distinction

Lance Peterson – With Distinction

Charles Rash – With Distinction

Hannah Renfroe-Alejos – With Distinction

Samantha Schwendeman – With Distinction

Kimberly Shores – With Distinction

Edward Sigrest – With Distinction

Chelsey Smith – With Distinction

Matthew Wakefield – Cum Laude

Jonathan Ward – With Distinction

Grace Waters – With Distinction