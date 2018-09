HCSO JAIL BOOKINGS FOR THE WEEK OF SEPTEMBER 9, 2018 TO SEPTEMBER 15, 2018

Name : CHRISTIAN CANNON

Address : NEWBARRY FL. FL

Race : W

Sex : M

Age : 30

Date : 09/09/2018

Offense : DRUGS-POSSESS – CNTRL SUB WO PRESCRIPTION

Offense : MARIJUANA-POSSESS – NOT MORE THAN 20 GRAMS

Offense : KNOWINGLY DRIVE WHILE LIC SUSPENDED REVOKED

Name : DAVID RUSSELL CHAPMAN

Address : PONCE DE LEON FL

Race : W

Sex : M

Age : 33

Date : 09/09/2018

Offense : DOM:SIMPLE ASSLT – INTENT THREAT TO DO VIOLENCE

Offense : DOM:RESIST OFFICER – OBSTRUCT WO VIOLENCE

Offense : DOM:HARASSING COMMUNICATION – REPEATED PHONE CALLS

Offense : BATTERY – CAUSE BODILY HARM

Offense : AGGRAV ASSLT – WEAPON – W DEADLY WEAPON WITHOUT INTENT TO KILL

Name : DONALD LEE MARSH

Address : BONIFAY FL

Race : W

Sex : M

Age : 48

Date : 09/09/2018

Offense : FLEE/ELUDE POLICE – FLEE ELUDE LEO AT HIGH SPEED

Offense : NONMOVING TRAFFIC VIOL – DRIVE WHILE LIC SUSP 3RD OR SUBSQ OFF

Offense : CHILD SUPPORT -180 DAYS PURGE 15,000 OTHER CHARGES PENDING

Name : MARK JAY ASHCROFT

Address : BONIFAY FL

Race : W

Sex : M

Age : 55

Date : 09/10/2018

Offense : OBSCENE MATERIAL-POSSESS – POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE

Offense : OBSCENE COMMUNICATION – CAUSE ALLOW USE OF COMPUTER PORNO

Name : BUTLER TAMARA

Address : BONIFAY FL

Race : B

Sex : F

Age : 19

Date : 09/11/2018

Offense : DISORD CONDUCT

Name : MIAMAI WILLIAMS

Address : BONIFAY FL

Race : B

Sex : F

Age : 18

Date : 09/11/2018

Offense : DISORDERLY CONDUCT–RELEASE DAY OF 10/9/2018

Offense : VOP BATTERY RESIST W/O VIOL. RELEASE DATE -10/9/2018

Name : BRITTON L BUSH

Address : BONIFAY FL

Race : W

Sex : M

Age : 34

Date : 09/11/2018

Offense : DAMAGE PROP-CRIM MISCH – 1000 DOLS OR MORE

Offense : FIRING WEAPON – DISCHARGE FIREARM FROM VEHICLE

Offense : AGGRAV STALKING – FOLLOW HARASS CYBERSTALK

Offense : AGGRAV ASSLT – WEAPON – W DEADLY WEAPON WITHOUT INTENT TO KILL

Offense : TRESPASSING – PROPERTY ARMED

Offense : DAMAGE PROP-CRIM MISCH – 1000 DOLS OR MORE

Offense : VOP: BATTERY/ TRESPASS

Name : DAVID JOHNSON

Address : PONCE DE LEON FL

Race : W

Sex : M

Age : 62

Date : 09/11/2018

Offense : BATTERY – TOUCH OR STRIKE

Name : FRANK D ZIMMERMAN

Address : RICHMOND VA

Race : W

Sex : M

Age : 58

Date : 09/11/2018

Offense : DISORDERLY INTOX – DISORDER INTOX PUBLIC PLACE CAUSE DISTURBANCE

Name : KEITH CASWELL

Address : DEFUNIAK SPRINGS FL

Race : W

Sex : M

Age : 43

Date : 09/11/2018

Offense : BURGL – UNOCCUPIED DWELLING UNARMED

Offense : LARC – THEFT IS 300 OR MORE BUT LESS THAN 5000 DOLS

Name : KYLE M REGISTER

Address : MARIANNA FL

Race : W

Sex : M

Age : 45

Date : 09/11/2018

Offense : NARCOTIC EQUIP-POSSESS – AND OR USE

Offense : MARIJUANA-POSSESS – NOT MORE THAN 20 GRAMS

Offense : VOP

Offense : TRESPASSING – VIOL POSTED RESTRICTIONS LEASED STATE LANDS

Name : JEREMY D GIBBS

Address : CHIPLEY FL

Race : B

Sex : M

Age : 30

Date : 09/12/2018

Offense : NARCOTIC EQUIP-POSSESS – AND OR USE

Offense : DRUGS-SELL – METHAQUALONE OR MECLOQUALONE DERIV SCHED I

Name : BRANDY JOYCE JACKSON-WILLIAMS

Address : CHIPLEY FL

Race : W

Sex : F

Age : 35

Date : 09/12/2018

Offense : NARCOTIC EQUIP-POSSESS – AND OR USE

Offense : DRUGS-POSSESS – WIT METHAQUALONE OR MECLOQUALONE DERIV SCHED I

Name : ALFRED D PARRISH

Address : BONIFAY FL

Race : W

Sex : M

Age : 30

Date : 09/13/2018

Offense : RESIST OFFICER – INTERFERE W LEO WO VIOLENCE

Offense : DAMAGE PROP-CRIM MISCH – 200 DOLS OR LESS SUBSQ OFF

Offense : DRUGS-SELL – METHAQUALONE OR MECLOQUALONE DERIV SCHED I

Name : JOHN HENRY POWELL

Address : BONIFAY FL

Race : W

Sex : M

Age : 38

Date : 09/13/2018

Offense : CHILD SUPPORT

Name : MATTHEW ALAN BAILEY

Address : BONIFAY FL

Race : W

Sex : M

Age : 36

Date : 09/14/2018

Offense : MARIJUANA-PRODUCING – SCHEDULE I

Offense : POSSESSION OF WEAPON – OR AMMO BY CONVICTED FLA FELON

Offense : DRUGS-POSSESS – WIT METHAQUALONE OR MECLOQUALONE DERIV SCHED I

Offense : DANGEROUS DRUGS – DISTRIBUTE DISPENSE CONTROLLED SUBS SUBSQ VIOL

Name : KEVIN WORTHY

Address : GRACEVILLE FL

Race : W

Sex : M

Age : 36

Date : 09/14/2018

Offense : OUT-OF-COUNTY WARRANT

Name : CHRISTIAN M MORRIS

Address : NONE NONE NONE

Race : W

Sex : F

Age : 22

Date : 09/14/2018

Offense : BATTERY – ON OFFICER FIREFIGHTER EMT ETC

Offense : RESIST OFFICER – WITH VIOLENCE

Name : PATRICIA DAWN JONES

Address : BONIFAY FL

Race : W

Sex : F

Age : 36

Date : 09/14/2018

Offense : ISSUING WORTHLESS CHECKS

Name : KITTIE CORYLEA VICKERS

Address : PONCE DE LEON FL

Race : W

Sex : F

Age : 31

Date : 09/14/2018

Offense : VOP-POSS. METHAMPHETAMINE

Name : CANDICE DEANN HARRIS

Address : BONIFAY FL

Race : W

Sex : F

Age : 33

Date : 09/15/2018

Offense : MAKING FALSE REPORT – KNOWINGLY GIVE FALSE INFO TO LEO ALLGD CRIM

Offense : TRAFFIC OFFENSE – DUI ALCOHOL OR DRUGS 1ST OFF