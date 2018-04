Chipola Class of 2018 graduates

MARIANNA—Some 447 students were eligible for graduation at Chipola College at the end of the spring semester. Graduation exercises are scheduled for Thursday, May 3, at 7 p.m. in the Dothan Civic Center.

Counted as members of the class are all who completed their degrees or vocational certificates from December of 2017 to May of 2018 or who will complete work at Chipola during the Summer of 2018.

The class includes the following, listed according to type of degree and hometown:

Bachelor of Science Degrees

Alford—Tiffany Seiss.

Altha—Brandee Eady, Deborah Graham, Raven Hill.

Blountstown—Jessica Metcalf, Travis Pittman.

Bonifay—Fallon Braxton, Austin Burk, Holly Corne, Michelle Dampier, Ryan Hodge, Connie Land, Kayla Purkey, Kelsey Stewart, Sierra Taylor.

Caryville—Michala French.

Chipley—Carol Boswell, Mattea Harbour, Crystal Hood, Seth Pemberton, Tyler Pickens, Shane Sapp.

Graceville—Kelli Messer.

Grand Ridge—Karissa Childs.

Greenwood—Christy Peeler.

Malone—Courtney Harrell.

Marianna—Paul Bamberg, Rachel Berbert, Brandon Burch, Angie Carpenter, Brittany Carr, Cheyenne Hartzog, Cora Ann Holmes-Thomas, Tessa Jurgonski, Chelsea Kuhajda, Kathryn Meadows, Zachary Perkins, Shayla Pittman, Scott Smith.

Ponce De Leon—Lauren Dee.

Wausau—Shelby Clark.

Out-of District—Tiffany McAdams, Jacea McWaters, Savannah Shelley, Ashford, AL;Cherelle Plair, Boynton Beach; Jody Eslinger, Cottonwood, AL; Camille Coggburn, Homestead;Jacolbia Bush, Lisa Callahan, Morgan Clark, Panama City; Hannah Price, Port St. Joe; andCrystal Tzintzun, Quincy.

Associate in Arts Degrees

Alford—Joanie Fox, Connor Melvin, Eli Whitehead.

Altha—Kathrine Alderman, Aubree-Ana Bay, Steven Cherry, Claudia Griswell, Malac Johnson, Morgan Lewis, Sawyer O’Bryan, Ethan Peacock, Samantha Potter, Sarah Ratis, Caylynn Reeder, Kristy Therrien.

Bascom—Shanice Galvin, Kaulder Kressman, Devon Southwell.

Blountstown—Hannah Bryant, Tiffany Dees, Katherine Detweiler, Brittany Fuder, Shakita Knight, Calen Masai, William McCroan, Allison Myers, Colton Purvis, Jennifer Snowden, Jack Weiler, Hayden White, Lana Wood, Heather Yoder, Kristi Yoder.

Bonifay—Sara Coates, Chandra Cooper, Jamie Dean, John Etheridge, Colt Gardner, Fred Gilley, Richard Jackson, Bethany Jones, Cheyenne Mayo, Tanner Smith, Toni Stewart, Jessica Vergara.

Bristol—Jackson Basford, Kara Fowler, Daniela Fuentes, Jonathan Hall, Emily Kern, Thomas Strohecker.

Campbellton—Ashley Wesley.

Chipley—Richard Adkison, Chase Boyer, Lexi Brasher, Trenton Brock, Antonio Camacho, Tea’ Creamer, Selena Davis, Kaylee Finch, Elizabeth Fleener, Alyssa Gainer, Cameron Goff, Tiffini Guster, Shawnee Hagan, Paxton Jensen, Amber Lampley, Jessica Massey, Jordan McKinnie, Lindsay Miller, Alexandra Mitchell, Ainsley Novonglosky, Whitley Pettis, Midrell Pittman, Justyce Potter, Austin Sapp, Gregory Shaub.

Clarksville—Summer Hill, Linda Nichols, Cassidy Odom, Jordan Willis.

Cottondale—Justin Beavers, Tiffany Franklin, Brendon Hales, Allie Hinson, Destiny Lovett, Kacie Miller, Kylee Rhodes, McKaylah See, Brittney Shores, Kevin Tharp, Jason Whitehead.

Graceville—Daniel Berry, Hayden Church, Levi Collins, Colby Hargrove, Ashlyn Jeffries, Brooke McIntosh, Jared Padgett, Kurtiana Pinkard, William D. Severson, Sara Smith, John Watford, Zachary Williams.

Grand Ridge—Anna Branch, Shanna Carpenter, Baylee Childs, Whitney Clark, Keileigh Cloud, To Anh Lysha Darbyshire, Jacqueline Dudley, Brian Gay, Ashlynn Goodson, Ashlyn Harris, Crystal Hernandez, Shelby Johnson, Brianna McDonald, Hunter Powell, Abigail Rogers, Isabelle Wester, Erin Williams.

Greenwood—Carlotta Brown, Savana Carter, Demontray Edwards, Jordan Ross.

Hosford—Ann Brown, Bailey Singletary, Emily Todd, Cierra White.

Malone—Waverly Jones.

Marianna—Edmond Americaan, Dakota Baggett, Marcus Bishop, Jeffery Bowers, Chloe Bruner, William Bryan, Justin Burke, Bradach Carlson, Timothy Clair, Jack Craven, Grace Daffin, Madalyn Daniels, Madison Daniels, Kiandra Decree, Andrea Dunaway, Katie Everett, Priscilla Finch, Kaitlyn Foster, Joshua Gilmore, Ezekiel Hardy, Kristi Harris, Nicholas Helms, Kristen Holland, Hunter Hutton, Hampton Jordan, Madison Kincaid, Salina Lamb, Matthew Lent, Jarrod Love-McFrederick, Sadie Mayo, George McCoy, III, Carmen McCray, Leonard McCroan, Zackary McDaniel, Kayla McDonald, Azure McKinstry, Shawn Palmer, Alexis Parish, Kalvin Peterson, Tabitha Peterson, Chelsey Pettis, Maggie Powell, Roshawn Pringley, Mikayla Richards, Thomas Rudolph, Brandon Sheffield, Madison Smith, Danielle Speights, Ethan Strickland, Jackson VanHuss, Luke Weaver, Garrett Williams, Michael Young.

Sneads—Margaret Aaron, Casey Adams, Bailey Beauchamp, Amy Hand, Leah Kinard, MacKenzie May, Kaylee Messer, Bridgit Owens, Mikayla Rabon, Caleb Reed.

Vernon—Katia Roche.

Wausau—Amber Riley.

Westville—Mason Carnley, Hayden Cooey, Christian Frutos-Creamer, Clay Jackson, Elisabeth Jackson, Jessica Thomas, Cassidy Trammell.

Out-of-District—Jack Dellinger, Bellevue, WA; Kadrian Russ, Buford, GA; Allison Cort, Tonya McMillon, Kaitlyn Miller, Mallory Myhill, Samantha Rabon, Chattahoochee; Jamee’ Ward, Chattanooga, TN; Alexander Webb, I, Columbia, TN; Brantlee Kirkland, Cowarts, AL; Jordan Kite, Crawfordville; Lawrencia Moten, Crofton, MD.; Andrew Grogan, Cumming, GA; Destin Dawson, Candice Evans, Dazia Jett, Payton Kirkland, Bay-Leigh Sawyers, Walter Sheffield,Dothan, AL; Devyn Terry, Eberton, GA; Savannah Arabie, Evans Mills, NY; Melany Sheldon,Italy; Phillip Sanderson, Greenville, NC; Lacey Shehee, Hartford, AL; Jordenne Gaten,Jacksonville; Krystal Goodman, Long Beach, MS; Mackenzie Stream, Madison Stream, Lynn Haven; Bobbie Morris, McDonough, GA; Rebecca Cooley, Panama City; Dana Edmundson,Panama City Beach; Debora Pereira-Ribeiro, Brazil; Deja Preston, Perry Hall, MD; Ryan Moore, Quincy; Micah Norris, Rutherford, TN; Francisco Urbaez Antigua, Dominican Republic; Morgan McCullough, Seattle WA; Morgan Goree, Senoia, GA; Savannah Chorn, Slocomb, AL; Jordan Hollins, Stone Mountain, GA; Nana Sule, Nigeria; Jamie Morgan, Chad Treadwell, Tallahassee; and Trevor Holloway, Venice.

Associate in Science Degrees

Alford—Eli Whitehead, Jo Windham.

Altha—Meshae Hall.

Bascom—Elijah Conrad.

Blountstown—Tasheana Brown, Tiffanie Clark, Shana Johnson, Colby Tanner, Chelsey Weiler.

Bonifay—Brian Williams.

Bristol—Billy Bodiford, Hannelore Green.

Caryville—Hunter Dobbs.

Chipley—Rasheida Patrick, Spencer Potter, Jeffrey Register, Caleb Rogers, Chase Smothers, Brent Whittington.

Cottondale—Haley Boggs, Jonathan Dilmore, Phillip Figgers, Elizabeth Krauser, Bethany Shelley.

Graceville—Courtney Duffell, Chance Jowers.

Grand Ridge—Logan McKinnie.

Greenwood—Ashley Dickens, James Dunaway.

Marianna—William Bryan, Bryan Buchanan, Christchan Chaney, Autumn Corbin, Shawna Donofro, James Dourney, Stuart Gamble, Harrison Hanlon, Arina Heleski, Kaitlyn Johnson, Marrah Mclain, Colleen Mears, Ronisha Miller, Kristopher Sampson, Savannah Seizmore, Hailey Tew, Devin Thomas, Shannon Woods, Jr.

Sneads—Timothy McDaniel, Kaylee Messer, Wade Robinson.

Westville—Victoria Benton, Desiree Goddin.

Out-of-District—Barbara Woll, Brazil; Endia Jones, Aberdeen, MD; Michael Stone, Brooklyn, NY; Kadrian Russ, Buford, GA; Mallory Myhill, Chattahoochee; Lawrencia Moten, Croften, MD; Cletrell Pope, Daytona Beach; Tyra Johnson, Decatur, AL; Kiana Coomber,Fairbury, IL; Naomi House, Hammond, IN; Alexis Grampp, Harrison, TN; Tobias Howard, Jr.,Lithonia, GA; Mackenzie Stream, Britney Willard, Lynn Haven; Max Guzman, Miami; Courtney Williamsonbey, Jr., Orlando; Deric Patton, Ozark, AL; Sallyanne Braxton, Magnum Coker, Rebecca Cooley, Ashley Harris, Jessica McCusker, Elizabeth Platt, Panama City; Joslyn Connor,Panama City Beach; Haley McCroan, Port St. Joe; Ryann Moore, Quincy; Yuat Alok, Sarasota; Thomas Leone, Sharpsburg, GA; Emily Enfinger, Tallahassee; Shamarkus Kennedy, Tuscaloosa, AL; Amanda Easter, Wewahitchka; and Jessica Hallmon, Youngstown.

Workforce Development Certificates

Alford—Shelby Roberson.

Altha—Lauren Godwin, Hailey Lipford, Dylan Smith, John Yon.

Bascom—Marcus McGriff, Darien Shaw, Takoda Shaw.

Blountstown—Daniel Henry, Jaimin Martinez.

Bonifay—Destiny Martinez.

Bristol—Hunter Holcomb, Leonard Nelson, Marissa NeSmith.

Cambellton—Cameron Talley.

Chipley—Ryan Aycock, Daniel Galvan.

Cotttondale—Kahlan McClure, Jose Robledo, Christina White.

Graceville—Samantha Cork.

Grand Ridge—Caitlin Chason.

Greenwood—Sarah Stephens, Tobias Young.

Malone—Kamrie Calloway, Patrick Cassibry.

Marianna—Savon Armstead, Morgan Bryan, Shelton Gilbert, Desmond Knox, Lance Long, Charles Rash, Dustin Shaw, Jameel Wilson, Christian Wynn, Dustin York.

Ponce De Leon—Hossameldin Elsankary.

Out-of-District—Nikolas Hewett, Chattahoochee; and Tyler Black, Dothan, Ala.

College Credit Certificates

Altha—John Sewell.

Bascom—Elijah Conrad.

Blountstown—Jessie Turner.

Bristol—Billy Bodiford, Justin Faircloth, Hannelore Green.

Chipley—Caleb Rogers.

Cotttondale—Jonathan Gilmore, Charles Golden, Justin Dicken, Chance Jowers.

Grand Ridge—Patricia Peacock.

Marianna—Garrett Ames, Kristopher Sampson, Joshua Straub, Cedric Wooden, Sr.

Sneads—Jared Robinson, Wade Robinson.