The Chipley Tigers traveled to Bonifay Tuesday where they defeated the Holmes County Blue Devils 50-41.

Scoring for Chipley were: D. Bouton 4, P.J. Spencer 10, K. Cox 3, E. Lampley 2, F. Wood 6, J. Swearingen 2, K. Dean 17, A. Berry 1, B. Williams 6.

Scoring for Holmes County were: T. Hammack 13, R. Powell 10, D. Powell 12, T. Blackmon 2, J. Shack 4.