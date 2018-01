The Chipley Tigers lost to the Cottondale Hornets 56-45 in Chipley Friday night.

Scoring for Cottondale were: Dominique Pittman 2, Amari Banks 16, Dayron Garrett 9, Cameron Brooks 10, Dalvin Barnes 11, Xavier Brown 4, O. Henderson 4.

Scoring for Chipley were: P.J. Spencer 16, Kolton Cox 2, F. Lampley 2, F. Woods 9, J. Swearingen 5, K. Dean 6, H. Black 5.