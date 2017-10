KMS top ten AR readers by grade level

Kate Smith Elementary School announces the top ten AR readers for each grade level for the first 9-week grading period.

First Grade:

Kinleigh Peel

Ryley Collins

Breanna Kopinski

Amahri Patton

Cayden Montgomery

Kinsley Longo

Cole Wilson

Ryleigh Farrell

Tyler Newell

Hudson Shiver

Second Grade:

Brayden Ray

Grayson Martin

Marcus Rivers

Ashton Martin

William Laursen

Ryan Brown

Kaede Laney

Tatum Register

Jordan Ratton

Jackson Dietrich

Third Grade:

Addison Heming

Maurion Henderson

Weston Thomas

Carter Holley

Eva Zuraff

Jamison Trolard

Jada Brantley

August Siebern

Ava Stewart

William Lee

Fourth Grade:

Maggie Clifton

Abigail Hagy

Lane Pelfrey

Brantley Kirkland

Kyler Melvin

Shade Barfield

Andrew Hampton

Hill Holley

Cameron Ulmer

Malik Henderson

Fifth Grade:

Tearnie French

Tyler Sanderson

Jazmyn Morado-Diaz

Robert Strukel

Asher Holt

Elijah Crum

Kailee Kersey

Kason Nelson

Mia Wilson

Lena Tice