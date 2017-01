The Holmes County Blue Devils lost to the Marianna Bulldogs 54-36 in Bonifay on Tuesday.

Scoring for Marianna were: M. Kelly 3, W. Pollock 13, J. Harley 6, A. Williams 4, M. Sims 8, M. Pollocks 10, T. Freeman 2, D. Rhynes 6, S. Gaines 2.

Scoring for Holmes County were: R. Powell 4, B. Harris 2, J. Campbell 17, J. Bice 3, E. Thompson 10.