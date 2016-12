The Chipley Tigers hosted the Holmes County Blue Devils in boys basketball on Tuesday, December 27. The Devils won a close 56-55 game.

Scoring for Holmes County were: J. Shack 6, R. Powell 9, C. Strickland 2, B. Harris 4, J. Campbell 10, J. Bice 4, E. Thompson 21.

Scoring for Chipley were: D. Bouton 8, T. Thurman 7, F. Woods 4, G. Rowell 15, K. Dean 2, E. Staten 4, Williams 4, B. Patrick 11.